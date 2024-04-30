О нас

С трагедии в АГНА прошло 15 лет

С трагедии в АГНА прошло 15 лет Прошло 15 лет со дня теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).
Происшествия
30 апреля 2024 г. 09:13
С трагедии в АГНА прошло 15 лет

Прошло 15 лет со дня теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Как сообщает Report, теракт был совершен 30 апреля 2009 года во втором корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии на улице Диляры Алиевой, 227 города Баку.

Проникший в здание вуза гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу 1980 г.р. открыл огонь из пистолета Макарова по тем, кто находился в тот момент в вузе. Он поднимался на каждый этаж (с первого по шестой этаж) и вел беспорядочную стрельбу. Ф.Гадиров убил 12 и ранил 13 человек, дойдя до шестого этажа, он увидел, что окружен полицией, после чего, забаррикадировавшись в одной из аудиторий, покончил с собой.

В обвинительном акте отмечается, что заказчик Гумашьян Мардун Григорьевич на почве национальной ненависти в начале 2009 года договорился с гражданами Грузии азербайджанской национальности Фардой Гадировым, Джавиданом Амировым, Наджафом Сулеймановым, Надиром Алиевым и другими о совершении террористического акта против азербайджанцев в Баку.

По приговору Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года обвиняемые по делу Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов были приговорены к пожизненному заключению, а Ариз Габулов - к 11-ти годам тюрьмы.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 сентября 2015 года, Азербайджанская государственная нефтяная академия была переименована в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 15 years pass since terrorist attack on Azerbaijan State Oil Academy
Версия на азербайджанском языке ADNA-da terror aktı törədilməsindən 15 il ötür

Самое читаемое

Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
Предпринимателям на искусственных земельных участках могут предоставить преференции
23 апреля 2024 г. 13:08
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi