С начала сентября в селах Азербайджана произошло 22 пожара.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, в ряде случаев возгорались стога сена, сложенные на приусадебных участках жилых домов в селах и поселках. В МЧС отметили, что некоторые граждане складывают заготовленное сено на чердаках жилых домов и хозяйственных построек, в непосредственной близости от строений и под воздушными линиями электропередачи, грубо нарушая требования пожарной безопасности.

"Внезапная искра из широко используемых в сельской местности тандыров, а также из дымоходов печей, короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и другие причины могут легко привести к возгоранию легковоспламеняющегося стога сена", - говорится в сообщении.

МЧС призвало граждан, проживающих в сельской местности, в том числе занимающихся заготовкой сена, строго соблюдать правила пожарной безопасности.

"Между стогом сена и строениями должно соблюдаться противопожарное расстояние не менее 50 метров, от линий электропередачи - 15 метров, от автомобильных дорог - 20 метров", - подчеркнули в ведомстве.