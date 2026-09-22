С начала сентября в селах Азербайджана произошло 22 пожара
- 22 сентября, 2026
- 10:31
С начала сентября в селах Азербайджана произошло 22 пожара.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, в ряде случаев возгорались стога сена, сложенные на приусадебных участках жилых домов в селах и поселках. В МЧС отметили, что некоторые граждане складывают заготовленное сено на чердаках жилых домов и хозяйственных построек, в непосредственной близости от строений и под воздушными линиями электропередачи, грубо нарушая требования пожарной безопасности.
"Внезапная искра из широко используемых в сельской местности тандыров, а также из дымоходов печей, короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и другие причины могут легко привести к возгоранию легковоспламеняющегося стога сена", - говорится в сообщении.
МЧС призвало граждан, проживающих в сельской местности, в том числе занимающихся заготовкой сена, строго соблюдать правила пожарной безопасности.
"Между стогом сена и строениями должно соблюдаться противопожарное расстояние не менее 50 метров, от линий электропередачи - 15 метров, от автомобильных дорог - 20 метров", - подчеркнули в ведомстве.