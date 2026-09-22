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    FHN: Sentyabrın ilk 20 günündə kəndlərdə 22 yanğın baş verib

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:09
    FHN: Sentyabrın ilk 20 günündə kəndlərdə 22 yanğın baş verib

    Cari ilin sentyabr ayının geridə qalan günləri ərzində kəndlərdə 22 yanğın faktı qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanğınların bir hissəsi kənd və qəsəbələrdə fərdi yaşayış evlərinin həyətyanı sahələrində yığılmış ot tayalarının payına düşür:

    "Bəzi vətəndaşların tədarük etdikləri otu yaşayış evləri və yardımçı tikililərin çardağına, eləcə də tikililərin bilavasitə yaxınlığına, hava elektrik xətlərinin altına yığması hallarına rast gəlinir. Bununla da yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələbləri kobud şəkildə pozulur. Nəticədə ağır fəsadlara səbəb olan yanğın hadisələri baş verir. Belə ki, kənd yerlərində geniş istifadə olunan təndirdən, habelə sobaların tüstü bacasından çıxan ani qığılcım, elektrik naqillərində baş verən qısaqapanma, odla ehtiyatsız davranma, o cümlədən ətrafa atılan sönməmiş siqaret kötükləri, nəzarətsiz qalan uşaqların odla oynaması və digər səbəblər tez alışma xassəsinə malik olan ot tayasının asanlıqla yanmasına gətirib çıxarır".

    FHN bununla bağlı kənd yerlərində yaşayan, o cümlədən ot tədarükü ilə məşğul olan vətəndaşlara müraciət edərək yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırıb:

    "Ot tayası ilə tikililər arasında ən azı 50 metr, elektrik xətlərindən 15 metr, avtomobil yollarından isə 20 metr yanğına qarşı ara məsafələri gözlənilməlidir".

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    С начала сентября в селах Азербайджана произошло 22 пожара

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