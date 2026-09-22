İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "İdeal Kredit" BOKT və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 12:40
    İdeal Kredit BOKT və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "İdeal Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatını (BOKT) və onun vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu üzə çıxıb. Odur ki, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən BOKT 50 min manat, onun vəzifəli şəxsi isə 6 min manat cərimə edilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İdeal Kredit MMC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT)

    Son xəbərlər

    20:55

    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır

    Daxili siyasət
    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti