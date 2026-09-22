"İdeal Kredit" BOKT və onun vəzifəli şəxsi cərimələnib
Maliyyə
- 22 sentyabr, 2026
- 12:40
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "İdeal Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatını (BOKT) və onun vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu üzə çıxıb. Odur ki, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən BOKT 50 min manat, onun vəzifəli şəxsi isə 6 min manat cərimə edilib.
Son xəbərlər
20:55
Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdırDaxili siyasət
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12