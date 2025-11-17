Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ровшан Тагиев: Использование телефона за рулем подвергает риску всех участников ДД

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 12:46
    Использование телефона за рулем подвергает риску участников дорожного движения.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Ровшан Тагиев, комментируя распространенные в соцсетях кадры ДТП со спортсменом Хидаятом Магеррамли, ведущего съемку на телефон за рулем.

    По его словам, отвлекшись даже на несколько секунд, водитель может не заметить пешехода на обочине, встречный автомобиль или любую другую внезапную опасность.

    "Отсутствие контроля за движением автомобиля даже в течение 2-3 секунд, когда водитель отвлекается от дороги, является одной из основных причин аварий".

    Начальник отдела ГУ ГДП подчеркнул, что снимать видео на телефон, а также разговаривать по телефону или переписываться, удерживая руль одной рукой, напрямую угрожают безопасности всех участников дорожного движения.

    "За рулем выбор прост – либо телефон, либо безопасность", - добавил Тагиев.

    Видео
