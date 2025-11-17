İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rövşən Tağıyev: Sükan arxasında telefondan istifadə hərəkət iştirakçılarını risk altına qoyur

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 11:24
    Rövşən Tağıyev: Sükan arxasında telefondan istifadə hərəkət iştirakçılarını risk altına qoyur
    Rövşən Tağıyev

    Sükan arxasında telefondan istifadə hərəkət iştirakçılarını risk altına qoyur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idmançı Hidayət Məhərrəmlinin sükan arxasında telefonla çəkiliş apararkən qəzaya düşməsi və bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərə münasibətində bildirib.

    R.Tağıyev qeyd edib ki, sükan arxasında telefonla istər danışmaq, istər yazışmaq, istərsə də video çəkilişi aparmaq həm sürücünün öz həyatını, həm də digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini ciddi risk altına qoyur.

    Onun sözlərinə görə, cəmi bir neçə saniyəlik diqqət yayınması belə, yolun kənarında dayanan piyadanı, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsini və ya qəfil yaranan hər hansı təhlükəni görməməyə səbəb olur.

    "Sürücünün gözünü yoldan ayırdığı 2–3 saniyə ərzində avtomobilin onlarla metr nəzarətsiz irəliləməsi isə qəzaların başlıca səbəblərindən biridir. Sükanı tək əllə saxlayıb digər əllə telefonla video çəkmək birbaşa yol hərəkəti təhlükəsizliyinə təhdid yaradır və bu cür davranış bütün hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə mənbəyidir. Unutmayaq: sükan arxasında seçim sadədir, ya telefon, ya təhlükəsizlik", – deyə R.Tağıyev vurğulayıb.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Rövşən Tağıyev sürücülər

    Son xəbərlər

    12:36

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:35

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 8 %-dən çox artırıb

    Energetika
    12:34

    Sabirabadda 17 yaşlı qız üçün yenidən toy keçiriləcəyinə dair iddialara aydınlıq gətirilib

    Hadisə
    12:32

    Xaricdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşları parlament seçkilərində yalnız ölkə daxilində səs verə biləcəklər

    Region
    12:31
    Foto

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:29

    Son iki həftədə 2 800 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:29

    Azərbaycanda "Texniki xidmətin nəticəsinə dair akt"ın yeni forması təsdiqlənib

    Energetika
    12:28

    TBNM vasitəsilə konteyner daşımaları ucuzlaşıb

    İnfrastruktur
    12:27

    Xarkovda Rusiyanın zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti