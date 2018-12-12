Родители убитого в Грузии подростка-азербайджанца: Виновный все еще разгуливает на свободе

Тбилиси. 12 декабря. REPORT.AZ/ Скончался находившийся уже месяц в коме 13-летний житель грузинского района Болниси Исмаил Бадалов.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил телеканал "Рустави 2".

Подростка избили в Болниси месяц назад. Члены семьи И.Бадалова считают, что мальчика избил сверстник.

По словам отца Исмаила Бадалова Идаида Бадалова, сын пришел домой в тяжелом состоянии, было видно, что его жестоко избили: "Исмаил кричал, что у него болит голова. Мы вызвали скорую помощь. Ему сделали укол, после чего он впал в кому. В таком состоянии мы увезли его в больницу. Согласно заключению врачей, он впал в кому из-за травмы головы. Полиция осведомлена по этому поводу".

Идаид Бадалов сказал, что человек, причастный к смерти его сына, находится на свободе: "Полиция заявила мне, что с учетом возраста, не вправе задерживать его. Однако я хочу, чтобы виновные были наказаны в рамках закона".

Полиция уже допросила земляков Бадаловых. Они опровергли, что И.Бадалов был избит, однако заявили, что подростка толкнули и он упал.

11 декабря тело было передано в Национальное бюро экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью УК Грузии.