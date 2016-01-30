Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Разыскиваемый в России мужчина задержан в Азербайджане.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного Управления полиции города Баку, был задержан Мурад Мамедов, находящийся в розыске по статьям 105 (умышленное убийство), 162, 209, 162, 163 и 222 (проведение процессуальных действий) УК России.