​Рассмотрена апелляционная жалоба мужчины, нанесшего своей жене ножевые ранения

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по рассмотрению апелляционной жалобы в отношении Мирзаева Тахмасиба Салех оглу 1979 г.р., нанесшего своей жене ножевые ранения.

Как сообщает Report, суд под председательством судьи Сахибхана Мирзаева оставил приговор в силе.

Отметим, что преступление было совершено 9 апреля этого года в одном из многоэтажных зданий недалеко от торгового центра “Elit” по адресу: г.Баку, Бинагадинский р-н, 8-й мкр., ул. Нахчывани. По предварительным данным, Т.Мирзаев на почве конфликта нанес ножевые ранения своей жене Нигяр Мирзаевой. Решив, что она умерла, он также нанес ножевые ранения себе. Собравшиеся на шум соседи вызвали скорую помощь. Оба раненых были доставлены в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №1 и немедленно прооперированы. По данному факту велось следствие в Бинагадинском районном управлении полиции и 5-м отделении полиции.

Т.Мирзаев обвинялся по ст. 29.120 (попытка преднамеренного убийства) УК. Бакинским судом по тяжким преступлениям 4 сентября он был приговорен к 14 годам лишения свободы.