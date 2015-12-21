Рассмотрена апелляционная жалоба Джахангира Гаджиева

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение Наримановского районного суда по ходатайству о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева.

Об этом Report сообщил адвокат Дж.Гаджиева Агиль Лайыджов.

На процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что 12 декабря в Наримановском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста в отношении Дж.Гаджиева. Суд отклонил ходатайство. На прошлой неделе судебный процесс по делу в Бакинском апелляционном суде был приостановлен.

Напомним, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.