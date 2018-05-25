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    Распоряжение о помиловании исполнено в учреждении по отбыванию наказания № 10

    29 человек выпущены на свободу© Report

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики" исполнено в учреждении по отбыванию наказания № 10 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

    Как сообщает Report, на мероприятии принял участие заместитель начальника Пенитенциарной службы, полковник юстиции Магеррам Гафаров, начальник учреждении по отбыванию наказания № 10, полковник-лейтенант юстиции Этибар Мамедъяров и представители министерства юстиции.

    Затем 29 человек были освобождены из учреждения по отбыванию наказания.

    Отметим, что в подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение включены фамилии 634 человек.

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