Распоряжение о помиловании исполнено в учреждении по отбыванию наказания № 10

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики" исполнено в учреждении по отбыванию наказания № 10 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, на мероприятии принял участие заместитель начальника Пенитенциарной службы, полковник юстиции Магеррам Гафаров, начальник учреждении по отбыванию наказания № 10, полковник-лейтенант юстиции Этибар Мамедъяров и представители министерства юстиции.

Затем 29 человек были освобождены из учреждения по отбыванию наказания.

Отметим, что в подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение включены фамилии 634 человек.