В Нахчыване рассказали о состояние пострадавших в ДТП

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Кенгерлинском районе доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил врач больницы Фуад Рзаев.

По его словам, 17 пострадавших были доставлены в приемное отделение каретами скорой помощи. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести и стабильное, обследования продолжаются.

Травмы в основном связаны с переломами костей таза и бедра, черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга. Пациенты размещены в профильных отделениях, их лечение и наблюдение продолжается в стационарных условиях.

Отметим, что сегодня пассажирский автобус, следовавший по маршруту Нахчыван–Баку, попал в аварию на участке дороги Нахчыван–Садарак, проходящем через село Хок Кенгерлинского района.