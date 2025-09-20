Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Нахчыване рассказали о состояние пострадавших в ДТП

    Происшествия
    • 20 сентября, 2025
    • 19:41
    В Нахчыване рассказали о состояние пострадавших в ДТП

    Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Кенгерлинском районе доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщил врач больницы Фуад Рзаев.

    По его словам, 17 пострадавших были доставлены в приемное отделение каретами скорой помощи. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести и стабильное, обследования продолжаются.

    Травмы в основном связаны с переломами костей таза и бедра, черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга. Пациенты размещены в профильных отделениях, их лечение и наблюдение продолжается в стационарных условиях.

    Отметим, что сегодня пассажирский автобус, следовавший по маршруту Нахчыван–Баку, попал в аварию на участке дороги Нахчыван–Садарак, проходящем через село Хок Кенгерлинского района.

