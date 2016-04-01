Рамиз Рзаев прокомментировал сведения относительно рассмотрения дела Хадиджи Исмаил в Верховном суде

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Верховного суда Рамиз Рзаев прокомментировал сведения относительно рассмотрения дела Хадиджи Исмаил, находящейся под арестом, в Верховном суде.

Как сообщает Report, Р.Рзаев отметил, что конкретного решения в связи с этим нет: "Если обращение в связи с этим сделано, то Верховный суд вынесет его на пленум. Если обращение было рассмотрено и принято решение, Верховный суд во второй раз не рассмотрит данный вопрос. В связи с этим делом следует сделать заявление, или Генпрокуратура должна подать протест. Если не будет заявления, мы не можем рассмотреть дело".

Отметим, что Х.Исмаил была арестована в декабре прошлого года. Она обвинялась по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от выплаты налогов) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями). По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям она осуждена на лишение свободы сроком на 7 лет и 5 месяцев. Не согласившись с приговором, Х.Исмаил подала апелляционную жалобу, однако жалоба не была удовлетворена. Х.Исмаил подала также кассационную жалобу по решению Бакинского апелляционного суда.