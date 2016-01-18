​Рамиль Усубов встретился с жителями Нардарана

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева 17 января в Управлении полиции Сабунчинского района прошла встреча министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова с группой жителей Нардарана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Согласно информации, коснувшись оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками органов внутренних дел и госбезопасности в целях полного восстановления в поселке общественного порядка и безопасности, Р.Усубов отметил, что криминогенная ситуация как на территории страны, так и в Нардаране находится под полным контролем.

Касаясь проводимых в поселке строительно-монтажных работ и шагов по ликвидации в кратчайшие сроки социально-бытовых проблем, министр заявил о намерении и впредь проводить работы в этом направлении.

До внимания жителей поселка в очередной раз довели тот факт, что проводимые сегодня в Нардаране созидательные работы, а также все шаги на пути деятельности местных структур госорганов находятся под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева.

Затем выступили глава ИВ Сабунчинского района Адиль Велиев, депутат Эльдар Гулиев и начальник районного управления полиции Эльдар Ильясов, которые коснулись проводимых в поселке работ и предстоящих задач.

Выступившие от имени местной общественности директор средней школы Агасы Оруджев, житель поселка Тофик Гасанов и другие выразили главе государства признательность за оказанное нардаранцам внимание и заботу и особо отметили, что в поселке уже полностью решены проблемы с водой, электричеством и газом, учащиеся привлечены к образованию.

На встрече министр внутренних дел Рамиль Усубов заявил, что вместе с соответствующими госструктурами будут проведены необходимые работы на пути решения всех поднятых представителями общественности проблем.