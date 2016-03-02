Рамиль Усубов: Стабильность надежно охраняется

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов 2 марта принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан Рашадом Махмудом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Министр Рамиль Усубов кратко проинформировал гостя о существующей криминогенной ситуации в стране, рассказал о проведенных реформах, принятии новых законов, выводящих на первый план права и свободы человека и граждан, об успешных результатах, достигнутых за прошедшие годы в сферах борьбы с преступностью и охраны общественного правопорядка. Р.Усубов отметил, что стабильность в стране надежно охраняется, такими безопасными условиями наряду с гражданами страны пользуются и иностранцы, работающие в республике.

Министр сообщил, что благодаря политической воле главы государства в последние годы наблюдается развитие и процветание во всех отраслях. Он подчеркнул важность двух межправительственных соглашений по сотрудничеству, подписанных для расширения отношений между министерствами внутренних дел дружественных стран.

Генерал Рашад Махмуд отметил, что дружба, братские отношения между двумя государствами и двумя народами имеют глубокие корни. Он выразил удовлетворение динамичным развитием отношений во всех отраслях, стабильностью и безопасностью в нашей стране.

На встрече были обсуждены интересующие стороны другие вопросы.