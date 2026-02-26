Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Пятеро обвиняемых в Ходжалинском геноциде понесли наказание в Азербайджане

    • 26 февраля, 2026
    Пятеро из лиц, причастных к Ходжалинскому геноциду, уже привлечены к ответственности и понесли наказание.

    Report напоминает, что 5 февраля Военный суд вынес приговоры с различными сроками наказания в отношении 15 граждан Армении, которым предъявлены обвинения в ряде преступных деяний против Азербайджана, включая нарушение законов и обычаев войны, преступления против человечности, терроризм и иные правонарушения.

    Пятерым из них было предъявлено обвинение, в которое также входит статья, связанная с геноцидом.

    В частности, среди обвинений, вменяемых осужденным по решению суда - Аркади Гукасяну, Бако Саакяну, Мадату Бабаяну, Давиту Ишханяну и Араику Арутюняну - значится и причастность к Ходжалинскому геноциду. Мадат Бабаян в ходе судебного разбирательства признал свое непосредственное участие в Ходжалинском геноциде. В процессе допроса он подтвердил, что 25 и 26 февраля 1992 года находился непосредственно в Ходжалы, и сообщил следующее:

    "Нас туда привел наш командир отряда. Его звали Генрик Тамразян. Цель состояла в том, чтобы азербайджанцы были выдворены из Ходжалы".

    Он отметил, что все приказы в Ходжалы отдавали Аркадий Ширинян по прозвищу "Холостой" и Ваник Петросян:

    "Команду стрелять в безоружных мирных людей и убивать их отдавал Ваник. Ваник и Аркадий отрезали людям пальцы, а у погибших - уши".

    Бабаян подтвердил, что они прибыли в Ходжалы вооруженными и что в ходе операции применялась бронированная техника. Обвиняемый признал факт своего участия в расправе над безоружными людьми и заявил: "Мы совершили ошибку".

    Он рассказал, что лично видел в Ходжалы порядка 150 тел погибших, среди которых находились дети, пожилые люди и женщины. По его словам, тела собирались армянскими военнослужащими, загружались в транспортные средства и вывозились.

    Отметим, что приговором Бакинского военного суда Араик Арутюнян и Давит Ишханян приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные - к 20 годам лишения свободы, поскольку их возраст превышает 65 лет.

    Xocalı soyqırımını törədənlərdən beş nəfəri Azərbaycanda cəzasını alıb
    Convicted: Key figures behind Khojaly genocide face prison in Azerbaijan

