Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Пятеро из отравившихся угарным газом детей в Сумгайыте находятся в тяжелом состоянии

    Происшествия
    • 07 апреля, 2026
    • 12:29
    Лечение пятерых из шести детей, отравившихся угарным газом пять дней назад в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте, продолжается.

    Об этом на запрос Report сообщили в Сумгайытском медицинском центре и Республиканском педиатрическом центре.

    Состояние двух детей с диагнозом неуточненный вирусный менингоэнцефалит (одновременное воспаление головного мозга и мозговых оболочек - ред.) оценивается как стабильно тяжелое, а двух детей с диагнозом неуточненная вирусная инфекция - средней тяжести.

    Состояние одного ребенка, находящегося на лечении в Детской клинической больнице имени А.Ф.Гараева при Республиканском педиатрическом центре с диагнозом менингоэнцефалит, оценивается как стабильно тяжелое.

    Отметим, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт 6 членов одной семьи отравились угарным газом, впоследствии, 3 апреля, 2-летняя девочка скончалась.

    Поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев Несчастный случай Сумгайытский медицинский центр Республиканский педиатрический центр Детская смертность Вирусные заболевания
    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan beşinin vəziyyəti ağırdır

    Последние новости

    Лента новостей