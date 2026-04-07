Пятеро из отравившихся угарным газом детей в Сумгайыте находятся в тяжелом состоянии

Лечение пятерых из шести детей, отравившихся угарным газом пять дней назад в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте, продолжается.

Об этом на запрос Report сообщили в Сумгайытском медицинском центре и Республиканском педиатрическом центре.

Состояние двух детей с диагнозом неуточненный вирусный менингоэнцефалит (одновременное воспаление головного мозга и мозговых оболочек - ред.) оценивается как стабильно тяжелое, а двух детей с диагнозом неуточненная вирусная инфекция - средней тяжести.

Состояние одного ребенка, находящегося на лечении в Детской клинической больнице имени А.Ф.Гараева при Республиканском педиатрическом центре с диагнозом менингоэнцефалит, оценивается как стабильно тяжелое.

Отметим, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт 6 членов одной семьи отравились угарным газом, впоследствии, 3 апреля, 2-летняя девочка скончалась.