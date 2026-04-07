    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan beşinin vəziyyəti ağırdır

    Hadisə
    • 07 aprel, 2026
    • 12:02
    Beş gün əvvəl Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən altı uşaqdan 5-nin müalicəsi davam etdirilir.

    Sumqayıt Tibb Mərkəzinin və Respublika Pediatriya Mərkəzindən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, dəqiqləşdirilməmiş virus meninqoensofalit diaqnozu (beyin və beyin qişalarının eyni vaxtda iltihablanması -red) təyin edilən 2 nəfərin vəziyyətləri ağır stabil, dəqiqləşdirilməmiş virus infeksiyası diaqnozu təyin edilən 2 nəfərin vəziyyəti isə orta ağırdır.

    Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən 1 nəfərin vəziyyəti isə ağır stabil qiymətləndirilir.

    Qeyd edək ki, aprelin 1-i Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı qız ölüb.

    Dəm qazından zəhərlənmə Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi
    Пятеро из отравившихся угарным газом детей в Сумгайыте находятся в тяжелом состоянии

    Son xəbərlər

    13:17

    İlkin Qəribli: "Avropa arenasına qalib gəlmək məqsədilə gedəcəyik"

    Futbol
    13:10

    Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub: bir nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    13:06

    Qvido Krozetto: İranla müharibə ABŞ-nin dünya liderliyini təhdid edir

    Digər ölkələr
    13:03

    Sərdar Həsənov: "Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvlərindən gözləntilərimiz var"

    Fərdi
    13:01

    Sabah Bakıda 17, rayonlarda 23 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:55

    Əfqanıstanda leysan yağışlar nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:55

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:50

    Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıb

    İnfrastruktur
    12:49

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Əlburz əyalətində 18 nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti