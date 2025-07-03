О нас

Пять человек взяты под полицейский надзор по делу "Спутник-Азербайджан"

Пять человек взяты под полицейский надзор по делу "Спутник-Азербайджан" В отношении пяти человек, привлеченных к следствию по делу "Спутник-Азербайджан", взяты под полицейский надзор.
Происшествия
3 июля 2025 г. 19:55
Пять человек взяты под полицейский надзор по делу Спутник-Азербайджан

В отношении пяти человек, привлеченных к следствию по делу "Спутник-Азербайджан", взяты под полицейский надзор.

Как сообщает Report, они являются гражданами Азербайджана.

Данные лица дали показания, после чего их отпустили.

Отметим, что глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде 24 февраля сообщил о ликвидации представительства "Россия Сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Он заявил, что указанная организация может пройти аккредитацию только одним корреспондентом.

Несмотря на это, стало известно, что "Спутник Азербайджан" продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу. По этой причине полиция провела операцию в офисе Информационного Агентства "Спутник Азербайджан", были задержаны директор Игорь Картавых и сотрудник Евгений Белоусов. Обоим предъявлены обвинения по статьям 178.3.1 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в крупном размере), 192.2.3 (совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем), 193-1.3.2 (совершенное в значительном размере) Уголовного кодекса, и Хатаинским районным судом в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Sputnik-Azərbaycan" işinə görə beş nəfər polis nəzarətinə verilib

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi