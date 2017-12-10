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    Пять человек пострадали при падении рождественской ели в немецком Эшвайлере

    15-метровая елка упала на детскую карусель

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Пять человек пострадали при падении рождественской ели в немецком Эшвайлере.

    Как передает Report со ссылкой на Аachener Nachrichten, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (21.00 по Баку) на ярмарке города Эшвайлер.

    15-метровая елка упала на детскую карусель.

    По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного пятъ четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.

    Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.

    В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.

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