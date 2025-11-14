Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 17:45
    Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев, известный в той стране под именем Виктор Александр, вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

    Как сообщает Report, информацию распространило İctimai TV.

    Следственное управление Генпрокуратуры направило официальное уведомление В. Аллахвердиеву (1952 г.р.).

    Он был уведомлен о необходимости явиться 21 ноября 2025 года в 16:00 в административное здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 160.

    США Генпрокуратура уведомление
    ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

