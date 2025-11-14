Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев, известный в той стране под именем Виктор Александр, вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространило İctimai TV.

Следственное управление Генпрокуратуры направило официальное уведомление В. Аллахвердиеву (1952 г.р.).

Он был уведомлен о необходимости явиться 21 ноября 2025 года в 16:00 в административное здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 160.