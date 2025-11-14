ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb
Hadisə
- 14 noyabr, 2025
- 17:15
ABŞ-də yaşayan və həmin ölkədə Viktor Aleksandr kimi təqdim edilən Vaqif Allahverdiyev Azərbaycanın Baş Prokurorluğuna çağırılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İctimai Televiziya məlumat yayıb.
Belə ki, hazırda ABŞ-də yaşayan 1952-ci il təvəllüdlü Vaqif Allahverdiyev, həmin ölkədə adı Viktor Aleksandr kimi təqdim edilən şəxs barəsində Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə dəvət olunması barədə rəsmi bildiriş göndərilib.
"Vaqif Allahverdiyevə izah edilir ki, bu il noyabrın 21-də 16:00-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən Baş Prokurorluğun İstintaq Baş İdarəsinə gəlməlidir", - bildirişdə qeyd olunub.
Son xəbərlər
17:30
AGF-nin baş katibi: "Avropa çempionatında Azərbaycan gimnastlarına ümidlərimiz böyükdür"Fərdi
17:25
Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilibBiznes
17:22
Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıbİKT
17:19
Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
17:18
Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaqRegion
17:17
"Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıbBiznes
17:15
ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıbHadisə
17:11
Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıbMilli Məclis
17:08