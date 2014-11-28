Пропавшие в Сальянском районе рыбаки спасены сотрудниками МЧС - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обнародовало официальную информацию о спасении двух пропавших рыбаков. Так, рыбаки, вышедшие в море 28 ноября с территории Сальянского района на лодке, оказались в беспомощном положении. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на указанную территорию были привлечены вертолет отряда авиации МЧС и водолазы, в результате чего рыбаков удалось спасти.





Первоначальная версия опубликована в 12:35

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе Азербайджана пропали два рыбака. Об этом Report сообщили в Сальянском районном отделении полиции.

Так, жители села Хыдырлы данного района Араз Гасанов и Рамиль Алиаббасов 27 ноября отправились на рыбалку. Заметив их долгое отсутствие, близкие рыбаков обратились в правоохранительные органы. О происшествии также сообщили в Сальянское региональное управление министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время поиски пропавших рыбаков продолжаются.