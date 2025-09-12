Проливные дожди в Кюрдамире вызвали ряд последствий.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, сильный дождь, начавшийся в вечерние часы, затруднил движение как автомобилей, так и пешеходов.

Согласно информации, подтопления наблюдаются на улицах Шахрияра, шехида Фуада Ширалиева, Мухаммеда Хади, а также на проспекте Бабека.

В настоящее время сильный на территории района продолжается.