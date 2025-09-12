Kürdəmirdə leysan yağış nəqliyyatın və sakinlərin hərəkətini çətinləşdirib
Hadisə
- 12 sentyabr, 2025
- 01:21
Kürdəmirdə leysan yağış bir sıra fəsadlar törədib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, saat 21:30 radələrində yağmağa başlayan güclü yağış həm avtomobillərin, həm də piyadaların gediş-gəlişini çətinləşdirib.
Yağış suları rayonun Şəhriyar, şəhid Fuad Şirəliyev, Məhəmməd Hadi küçələrini, eləcə də Babək prospektini keçilməz edib. Hazırda rayon ərazisində güclü yağış yağmaqda davam edir.
