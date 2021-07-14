Прокурор запросил 11 лет колонии для обвиняемого в терроризме иностранца

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был привлечен Арменией к боевым действиям в Карабахе.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был привлечен Арменией к боевым действиям в Карабахе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева завершилось судебное расследование.

Выступивший на суде прокурор запросил приговорить Э.Дубакова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В своем выступлении прокурор отметил, что после отбытия наказания Дубаков должен быть выдворен за пределы Азербайджанской Республики.

Затем на суде выступил адвокат обвиняемого.

Суд предоставил Э.Дубакову время для выступления с последним словом.

Процесс будет продолжен 22 июля.

Дубакову Эдуарду Сергеевичу, являющемуся гражданином Российской Федерации, предъявлены обвинения по статьям 214-3.1, 218.2, 318.2 Уголовного кодекса Азербайджана.