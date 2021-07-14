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Прокурор запросил 11 лет колонии для обвиняемого в терроризме иностранца

Прокурор запросил 11 лет колонии для обвиняемого в терроризме иностранца Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был привлечен Арменией к боевым действиям в Карабахе.
Происшествия
14 июля 2021 г. 18:07
Прокурор запросил 11 лет колонии для обвиняемого в терроризме иностранца

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был привлечен Арменией к боевым действиям в Карабахе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева завершилось судебное расследование.

Выступивший на суде прокурор запросил приговорить Э.Дубакова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В своем выступлении прокурор отметил, что после отбытия наказания Дубаков должен быть выдворен за пределы Азербайджанской Республики.

Затем на суде выступил адвокат обвиняемого.

Суд предоставил Э.Дубакову время для выступления с последним словом.

Процесс будет продолжен 22 июля.

Дубакову Эдуарду Сергеевичу, являющемуся гражданином Российской Федерации, предъявлены обвинения по статьям 214-3.1, 218.2, 318.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

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Версия на английском языке Prosecutor demands 11-year imprisonment for foreigner involved in illegal armed groups in Karabakh on Armenian side
Версия на азербайджанском языке Prokuror ermənilər tərəfdən Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə cəlb olunmuş xarici vətəndaşa cəza istəyib

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