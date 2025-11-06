Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Прокурор: Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствами

    Происшествия
    • 06 ноября, 2025
    • 15:14
    Прокурор: Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствами

    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

    Как сообщает Report, прокурорам, поддерживающим государственное обвинение, было предоставлено слово для выступления с обвинительной речью, оглашены документы и доказательства, подтверждающие участие обвиняемых в преступлениях.

    Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев представил часть документов и доказательств, касающихся обвиняемого Араика Владимировича Арутюняна.

    Он отметил, что исследованные в ходе судебного заседания доказательства подтверждают прямое и косвенное участие обвиняемого А. Арутюняна во всех преступлениях, совершенных преступным сообществом. Подсудимый выполнял различные функции в его составе в период с декабря 1991 года по 20 сентября 2023 года.

    Согласно одному из материалов, подтверждено участие А. Арутюняна и его брата в преступлениях, совершенных против Азербайджана в 1990-х года. Он также участвовал в боях в поселке Кяркиджахан города Ханкенди и в Ходжалы.

    Вышеизложенное доказывает, что он не был рядовым участником, а играл непосредственную роль в обеспечении боеспособности армии противника, бесперебойном снабжении вооруженных формирований и поддержании их способности к проведению незаконных вооруженных операций

    Исследованные в суде видеоматериалы доказывают, что обвиняемый не только посещал территории Азербайджана, некогда оккупированные вооруженными силами Армении, но и непосредственно участвовал в мероприятиях, направленных на осмотр боевых позиций, изучение потенциала находящихся там сил и обеспечение непрерывности боевых действий.

    Отмечено, что, помимо участия в совершении многочисленных преступлений и террористических актов против азербайджанского народа, особенно против мирного населения, он не стеснялся сообщать о своих действиях миру через соцсети.

    суд Бакинский военный суд армянские военные преступники Армения
    Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənib
    Prosecutor: Arayik Harutyunyan's involvement in crimes confirmed by evidence

    Последние новости

    15:31

    В Азербайджане судят обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеля

    Происшествия
    15:26

    Выпускники Карабахского университета через 2 года сдадут магистерские экзамены в Ханкенди

    Наука и образование
    15:25

    Строительство защитной галереи на ж/д Горадиз–Агбенд завершится к 2026 году

    Инфраструктура
    15:24

    Аббасзаде: Ветераны с инвалидностью получают поддержку в образовании и карьере

    Наука и образование
    15:18

    Разработан техрегламент для энергопотребляющих устройств, связанных с энергоэффективностью

    Энергетика
    15:14

    Прокурор: Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствами

    Происшествия
    15:13

    США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске

    Другие страны
    14:59

    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Другие страны
    14:50
    Фото

    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

    Другие страны
    Лента новостей