Прокурор: Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствами

В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

Как сообщает Report, прокурорам, поддерживающим государственное обвинение, было предоставлено слово для выступления с обвинительной речью, оглашены документы и доказательства, подтверждающие участие обвиняемых в преступлениях.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев представил часть документов и доказательств, касающихся обвиняемого Араика Владимировича Арутюняна.

Он отметил, что исследованные в ходе судебного заседания доказательства подтверждают прямое и косвенное участие обвиняемого А. Арутюняна во всех преступлениях, совершенных преступным сообществом. Подсудимый выполнял различные функции в его составе в период с декабря 1991 года по 20 сентября 2023 года.

Согласно одному из материалов, подтверждено участие А. Арутюняна и его брата в преступлениях, совершенных против Азербайджана в 1990-х года. Он также участвовал в боях в поселке Кяркиджахан города Ханкенди и в Ходжалы.

Вышеизложенное доказывает, что он не был рядовым участником, а играл непосредственную роль в обеспечении боеспособности армии противника, бесперебойном снабжении вооруженных формирований и поддержании их способности к проведению незаконных вооруженных операций

Исследованные в суде видеоматериалы доказывают, что обвиняемый не только посещал территории Азербайджана, некогда оккупированные вооруженными силами Армении, но и непосредственно участвовал в мероприятиях, направленных на осмотр боевых позиций, изучение потенциала находящихся там сил и обеспечение непрерывности боевых действий.

Отмечено, что, помимо участия в совершении многочисленных преступлений и террористических актов против азербайджанского народа, особенно против мирного населения, он не стеснялся сообщать о своих действиях миру через соцсети.