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    Прокурор потребовал наказать мужчину, поджегшего бывшую супругу

    Гособвинитель потребовал приговорить его к 10 годам лишения свободы

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Джейхуна Зейналова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Дж. Зейналова к 10 годам лишения свободы. 

    Процесс продолжится 17 февраля.

    Отметим, что инцидент произошел в октябре прошлого года недалеко от ресторана "Şam Bağı" в поселке Мардакян Хазарского района столицы. На почве ревности житель поселка Дж. Зейналов облил бывшую супругу Арзу Зейналову бензином и поджег. С помощью очевидцев А. Зейналова была срочно доставлена в больницу, ее жизнь удалось спасти. 

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