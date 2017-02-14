Прокурор потребовал наказать мужчину, поджегшего бывшую супругу

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Джейхуна Зейналова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Дж. Зейналова к 10 годам лишения свободы.

Процесс продолжится 17 февраля.

Отметим, что инцидент произошел в октябре прошлого года недалеко от ресторана "Şam Bağı" в поселке Мардакян Хазарского района столицы. На почве ревности житель поселка Дж. Зейналов облил бывшую супругу Арзу Зейналову бензином и поджег. С помощью очевидцев А. Зейналова была срочно доставлена в больницу, ее жизнь удалось спасти.