Прокурор попросил срок для обещавшего квартиру в здании для журналистов главреда

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении главного редактора газеты Zaman Press Гюндуза Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова было объявлено о завершении судебного следствия.

В своем выступлении прокурор попросил приговорить Г.Гусейнова к 9 годам лишения свободы.

Судебное заседание будет продолжено 1 мая.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Г.Гусейнов обвиняется в присвоении путем мошенничества более 264 тыс. манатов своих сотрудников.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.