Прокурор попросил освобождения задержанных по делу о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова было объявлено о завершении следствия.

В своем выступлении прокурор попросил приговорить Фарида Садыгова и Заура Ашрафова к 4 годам лишения свободы, применить к ним ст. 70 и назначить условное наказание. Гособвинитель потребовал прекратить уголовное дело в отношении Нусрета Мухтарова.

После этого выступили адвокаты обвиняемых. Они потребовали оправдательного приговора в отношении своих подзащитных.

Судья предоставил обвиняемым время для выступления с последним словом.

На процессе объявлен перерыв.

Отметим, что происшествие произошло 10 апреля прошлого года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, произошел пожар.

Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК были привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрет Мухтаров. По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Н.Мухтаров скончался в Бакинском следственном изоляторе, где содержался.