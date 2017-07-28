Прокурор подал протест в связи с решением в отношении лица, обвиненного в незаконной продаже территории парка "Достлуг"

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Государственный обвинитель подал апелляционный протест в связи с решением суда в отношении бывшего начальника жилищно-коммунального участка №7 Фамиля Гулиева, обвиненного в проведении незаконной продажи на территории парка "Достлуг".

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде состоялось первое рассмотрение.

На процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 7 августа.

Отметим, что президент Ильхам Алиев на прошлогоднем совещании дал главе исполнительной власти Баку Гаджибале Абуталыбову распоряжение по сносу незаконно построенных вилл в парке "Достлуг". Согласно распоряжению, начат снос вилл на территории парка. После было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками Главного управления полиции города Баку был привлечен к следствию Гусейнов Тарлан Керим оглу 1972 г.р. В отношении Т.Гусейнова в ГУПГБ было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупных размерах). По решению Хатаинского районного суда Т.Гусейнова арестовали сроком на 3 месяца.

Затем были задержаны начальник жилищно-коммунального участка №7 Гулиев Фамиль Ахмед оглу и главный архитектор муниципалитета Бибиэйбат Сабаильского района Этибар Мамедов. Через некоторое время мера пресечения в виде лишения свободы в отношении Т.Гусейнова была заменена на домашний арест. На судебном процессе решение в виде домашнего ареста в отношении Т.Гусейнова было ликвидировано и заменено арестом. Он был арестован в зале суда.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Этибар Мамедов был приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, Фамиль Гулиев – 7 годам, а Тарлан Гусейнов – 7 годам 6 месяцам. Недовольные решением они подали апелляционную жалобу.

Решением Бакинского апелляционного суда срок заключения Э.Мамедова было сокращено с 7 лет 6 месяцев до 7 лет, Ф.Гулиева – с 7 лет до 6 лет, Т.Гусейнова – с 7 лет 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев.

После Ф.Гулиев обратился в Низаминский районный суд, попросив изменить меру наказания на более легкую. Согласно решению, Ф.Гулиев был переведен в исправительное заведение типа пункта. Содержащийся в лечебном заведении Ф.Гулиев был отпущен на свободу после объявления решения.