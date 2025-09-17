Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    По факту гибели супружеской пары в Сумгайыте возбуждено уголовное дело

    Происшествия
    • 17 сентября, 2025
    • 09:46
    Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту гибели супружеской пары в поселке Кимьячылар.

    Как сообщили Report в прокуратуре, согласно предварительной версии, Илькин Атакишиев (1987 г.р.) на почве семейного конфликта убил свою супругу Егяну Атакишиеву (1989 г.р.), после чего совершил самоубийство. В качестве орудия убийства и самоубийства Атакишиев использовал кухонный нож.

    Дело возбуждено по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК АР, ведется следствие.

    Sumqayıtda ər-arvadın ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanıb

