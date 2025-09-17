По факту гибели супружеской пары в Сумгайыте возбуждено уголовное дело
Происшествия
- 17 сентября, 2025
- 09:46
Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту гибели супружеской пары в поселке Кимьячылар.
Как сообщили Report в прокуратуре, согласно предварительной версии, Илькин Атакишиев (1987 г.р.) на почве семейного конфликта убил свою супругу Егяну Атакишиеву (1989 г.р.), после чего совершил самоубийство. В качестве орудия убийства и самоубийства Атакишиев использовал кухонный нож.
Дело возбуждено по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК АР, ведется следствие.
Последние новости
10:24
Токаев: Нынешняя ситуация в мире говорит о кризисе цивилизацииРелигия
10:20
Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрдФинансы
10:17
Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в ШушеИнфраструктура
10:15
Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в миреДругие страны
10:10
В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавшийВ регионе
10:00
Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%Энергетика
09:49
Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"Футбол
09:48
Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысячДругие страны
09:46