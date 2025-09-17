По факту гибели супружеской пары в Сумгайыте возбуждено уголовное дело

Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту гибели супружеской пары в поселке Кимьячылар.

Как сообщили Report в прокуратуре, согласно предварительной версии, Илькин Атакишиев (1987 г.р.) на почве семейного конфликта убил свою супругу Егяну Атакишиеву (1989 г.р.), после чего совершил самоубийство. В качестве орудия убийства и самоубийства Атакишиев использовал кухонный нож.

Дело возбуждено по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК АР, ведется следствие.