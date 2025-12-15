Проходит суд над обвиняемым в совершении теракта в Ханкенди Кареном Аванесяном

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении Карена Аванесяна, обвиняемого в терроризме и других особо тяжких преступлениях.

Как сообщает западное бюро Report, процесс проходит под председательством судьи Натига Алиева.

Отмечается, что завершилось предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по фактам совершения террористического акта 14 сентября 2025 года в городе Ханкенди с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекших взрыв, а также попытки покушения на убийство более двух сотрудников полиции в связи с террористической деятельностью и по другим эпизодам.

В ходе следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в совершении ряда особо тяжких преступлений жителем Ханкенди армянского происхождения Кареном Аванесяном 1967 года рождения.

В целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, а также совершения актов терроризма, сопровождающихся взрывами, гибелью людей и иными общественно опасными последствиями, Аванесян приобрел и хранил на территории города Ханкенди автомат АКМS с комплектующими и большое количество ручных гранат, оставшихся от незаконных вооруженных формирований, действовавших в городе до сентября 2023 года.

Для реализации преступного замысла, 14 сентября около 07:00 Аванесян без объяснения причин покинул социальное убежище, где проживал, забрал заранее спрятанные боеприпасы, привел их в готовность и около 09:00 проник в пустующий дом, где занял позицию и ожидал приближения сотрудников полиции.

Наблюдая за большим количеством полицейских, которые пытались определить его местоположение, он пришел к выводу, что настал подходящий момент для заранее спланированного террористического акта. Из своего укрытия он открыл беспорядочную стрельбу из автоматического оружия по приближавшимся полицейским, после чего бросил в их направлении несколько ручных гранат.

В результате инцидента трое сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести, были эвакуированы с места происшествия и благодаря своевременной медицинской помощи остались живы.

Несмотря на неоднократные предупреждения, Карен Аванесян отказался подчиниться законным требованиям представителей власти. Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, после чего он был задержан и доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На основании собранных доказательств Карен Аванесян привлечен в качестве обвиняемого по статьям 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц при исполнении ими служебных обязанностей общеопасным способом в связи с террористической деятельностью), 214.2.3 (совершение террористического акта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса АР.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора суд города Ханкенди избрал в отношении Карена Аванесяна меру пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено и направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.