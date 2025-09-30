Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым
- 30 сентября, 2025
- 12:04
В Баку началась церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым.
Как сообщает Report, церемония проходит в Центре культуры имени Шахрияра.
В ней участвуют родственники Иманова, деятели искусства и представители общественности.
Отметим, что Джабир Иманов скончался вчера от сердечного приступа.
Дж.Иманов с 1992 по 2001 год был участником команды КВН "Парни из Баку". С 2001 года он стал актером Театра КВН "Планета Парни из Баку".
В 2015 году Джабир Иманов был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2021 году был награжден медалью "Терегги" за вклад в развитие азербайджанской культуры.
