Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым

В Баку началась церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым.

Как сообщает Report, церемония проходит в Центре культуры имени Шахрияра.

В ней участвуют родственники Иманова, деятели искусства и представители общественности.

Отметим, что Джабир Иманов скончался вчера от сердечного приступа.

Дж.Иманов с 1992 по 2001 год был участником команды КВН "Парни из Баку". С 2001 года он стал актером Театра КВН "Планета Парни из Баку".

В 2015 году Джабир Иманов был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2021 году был награжден медалью "Терегги" за вклад в развитие азербайджанской культуры.