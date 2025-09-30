Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 30 сентября, 2025
    • 12:04
    В Баку началась церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым.

    Как сообщает Report, церемония проходит в Центре культуры имени Шахрияра.

    В ней участвуют родственники Иманова, деятели искусства и представители общественности.

    Отметим, что Джабир Иманов скончался вчера от сердечного приступа.

    Дж.Иманов с 1992 по 2001 год был участником команды КВН "Парни из Баку". С 2001 года он стал актером Театра КВН "Планета Парни из Баку".

    В 2015 году Джабир Иманов был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2021 году был награжден медалью "Терегги" за вклад в развитие азербайджанской культуры.

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilir

