İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilir

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:55
    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilir
    Cabir İmanov

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, vida mərasimi hazırda Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində keçirilir.

    Mərasimdə Cabir İmanovun yaxınları, sənəd adamları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir.

    Qeyd edək ki, Cabir İmanov ötən gün günorta saatlarında ürəktutmasından vəfat edib.

    C.İmanov 22 iyun 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1983–1993-cü illərdə Bakı şəhəri 189 saylı məktəbdə oxuyub. 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuna qəbul olub və 1997-ci ildə həmin institutu bitirib.

    1992–2001-ci illərdə "Parni iz Baku" şən hazırcavablar klubunun üzvü olub. 1992-ci ildə KVN çempionu, 1995-ci ildə Şən Hazırcavablar Klubunun Yay Kubokunun sahibi və 2000-ci ildə Şən Hazırcavablar Klubu "Əsrin Çempionu" olub. 2001-ci ildən "Planet Parni iz Baku" Şən Hazırcavablar Klubu Teatrının aktyoru olub. 2015-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. 2021-ci ildə isə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.

    Ailəli idi, 4 övladı var.

    Cabir İmanov Vida mərasimi Xəbər

    Son xəbərlər

    12:01

    Pakistanda partlayış baş verib, 19 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:59
    Foto

    III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti çövkən matçı keçirilib

    Fərdi
    11:59

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 68 xarici şirkət təmsil olunur

    Mədəniyyət siyasəti
    11:57

    Ədliyyə Nazirliyi süni intellekt əsaslı rəqəmsal xidmət istifadəyə verib

    Daxili siyasət
    11:57

    MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    11:56

    2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərləri 320 milyard dollar təşkil edib

    COP29
    11:56
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    11:56
    Foto
    Video

    FHN Sumqayıtda yanğın-taktiki təlim keçirib

    Hadisə
    11:55

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti