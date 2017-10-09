Продолжился судебный процесс в отношении лиц, обвиняемых по "Нардаранскому делу"

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу 3-й группы - члена движения "Мусульманское единство" Зульфугара Микаилова, Эльмана Агаева, Фаига Аллахвердиева, Али Гусейнова, Мехмана Гулиева, Мехмана Мамедова, Эльдара Буньядова, Эльхана Гасанова, Рамиля Сейфуллаева, Мубариза Ибрагимова, Рузи Исмаилова и Джабира Алиева, задержанных в связи с нардаранскими событиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева выступили адвокаты обвиняемых Эльдара Буньядова и Эльхана Гасанова.

Оба адвоката заявили о невиновности своих подзащитных и потребовали вынести в их отношении оправдательный приговор.

Очередное заседание суда назначено на 16 октября.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В результате операции были задержаны несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен.

Напомним, что вынесен приговор председателю организации "Движения мусульманского единства" Талеху Багирову, заместителю председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуаду Гахраманлы и еще 16 лицам. Согласно приговору, Талех Багиров осужден на 20 лет лишения свободы, Аббас Гусейнов - на 20 лет, Фуад Гахраманлы - на 10 лет, Расим Джабраилов - на 17 лет, Закир Мустафаев, Джаббар Джаббаров - к 19 годам, Джахад Бабакишитзаде, Шамиль Абдулалиев, Агиль Исмаилов, Рамин Яриев - на 10 лет каждый, Аббас Гулиев, Ибрагим Худавердиев, Этибар Исмаилов, Бахруз Аскеров, Али Нуриев, Алибала Велиев, Фархад Балаев, Аббас Тагизаде - на 14,5 лет лишения свободы.

Проводится судебный процесс по уголовному делу второй группы - заместителя председателя организации "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова, Нахида Гахраманова, Ага-Али Яхъяева, Сейфаддина Ширванова, Фархада Мурадова, Рамиля Алиева, Эльгюна Ахундова, Вюсала Алыша, Сеймура Асланова, Али Шахбазова и Амирли Алиева. Дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Маила Байрамова.