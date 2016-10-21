Продолжается суд над потерпевшим по делу Акифа Човдарова: Я присутствовал при передаче денег Гюлагой Танхой

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу учредителя и руководителя Real MTK Ильхама Гасымова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева показания дал свидетель Сахиб Джахангирли.

В своих показаниях он отметил, что с 2013 года работает в компании Real MTK И.Гасымова: "В 2014 году занимался заселением жильцов в готовые здания. Затем был подписан контракт. Согласно контракту, мне должны были выдать квартиру стоимостью 10,5 млн манатов. Однако эти деньги не были выплачены. Я обратился в Бинагадинский районный суд. Согласно решению суда, было указано, что мне нанесен ущерб в размере 4,5 млн манатов. В ходе следствия я подвергся давлениям, поэтому не посмотрел в бумаги".

По его словам, он присутствовал при передаче денег Гюлагой Танхой на строительство.

В настоящее время процесс продолжается.

Отметим, что И.Гасымов был задержан в июле этого года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Решением Бинагадинского районного суда в отношении И.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Затем И.Гасымову было выдвинуто обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 313 (должностной подлог) УК.

На судебной процессе поэт Гюлага Танха (Гюлага Гамбаров) дал показания в качестве потерпевшего. Он заявил, что дал И.Гасымову 19,5 млн манатов.

Напомним, что И.Гасымов проходит в качестве потерпевшего по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова.