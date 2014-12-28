 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При крушении вертолета в Бразилии погибли пять человек

    В вертолете находились Марсело Мюллер, его жена, двое детей и пилот

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В результате крушения вертолета в бразильском муниципалитете Бертиога погибли пять человек.

    Отмечается, что вертолет упал на территории леса и после падения загорелся, информирует Report со ссылкой на Газета.ru.

    В салоне воздушного судна находились бизнесмен Марсело Мюллер, его жена, двое детей и пилот.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Уже известно, что погодные условия не могли стать причиной крушения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi