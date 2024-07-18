В Азербайджане пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся контрабандой наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) и МВД Азербайджана провели совместную операцию против организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков из Ирана.

Государственная пограничная служба (ГПС) и МВД Азербайджана провели совместную операцию против организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков из Ирана с целью сбыта на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ГПС, 16 июля на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" был задержан житель Газахского района Расулов Камиль Саттар оглу (1984 г.р.) при попытке контрабандного ввоза в страну 17 кг марихуаны из Ирана.

При сотрудничестве с МВД были выявлены и задержаны пособники Расулова, действовавшие вместе с ним составе ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

Ими являются жители Гарадагского района Искендеров Эльчин Алиага оглу (1982 г.р.), Искендеров Гюлага Алиага оглу (1985 г.р.), Сарыев Талех Бабакерим оглу (1989 г.р.) и житель Газахского района Расулов Камиль Саттар оглу (1984 г.р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.