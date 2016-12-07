Предупреждение от ГУГДП: Возникают задержки по поступлению в систему ГДП штрафов, оплаченных через платежный терминал

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Во время оплаты через POS-терминалы штрафов, выписанных водителям за нарушение правил дорожно-транспортного движения в Азербайджане, возникают задержки по поступлению этих средств в систему Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Об этом в заявлении Report сообщили водители, столкнувшиеся с данной проблемой.

Они отметили, что для поступления перечисленных через POS-терминалы штрафов в систему они вынуждены идти в ГУГДП и представить им квитанцию об оплате, писать заявление и в письменной форме сообщить об этом сотрудникам ГДП.

Начальник по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел, полковник полиции Камран Алиев сообщил Report о том, что проблема связана платежи через POS-терминалы перечисляются в систему посредством банка. По его словам, платежи по POS-терминалам перечисляются в течение нескольких дней, а иногда и того больше, поэтому возникают задержки по поступлению этих средств в систему Главного управления государственной дорожной полиции.

К.Алиев отметил, что этот вопрос в ряде случаев приводит к проблемам между водителями и сотрудниками дорожно-патрульной службы: "Несмотря на наличие у водителя квитанции об оплате штрафа, в системе этот штраф указан как неоплаченный".

Как сообщил Report эксперт по вопросам дорожной безопасности Аршад Гусейнов, могут быть две причины задержки по поступлению в систему ГДП штрафов, оплаченных через платежный POS-терминал: "Во-первых, возникают технические проблемы при осуществлении платежа через банковские, почтовые и платежные терминалы. Во-вторых, - это недостатки в обороте электронной информации".