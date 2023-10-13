Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам

Судебно-правовая система Азербайджана и работа органов прокуратуры полностью соответствуют европейским стандартам.

Судебно-правовая система Азербайджана и работа органов прокуратуры полностью соответствуют европейским стандартам.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев на международной конференции "Защита прав детей и интеграция в общество" в Грузии.

По его словам, в рамках мероприятия были обсуждены альтернативные методы привлечения несовершеннолетних к ответственности: "Мы довели до сведения участников мероприятия информацию о недавних реформах в судебно-правовой системе Азербайджана, деятельности специализированных учреждений, проинформировали о работе, проводимой для защиты прав несовершеннолетних".