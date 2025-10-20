Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPE
Происшествия
- 20 октября, 2025
- 12:49
Начальник Управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Сабухи Алиев принял участие в 20-м Пленарном заседании Консультативного совета европейских прокуроров (CCPE) в городе Страсбурге (Франция).
Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.
В ходе заседания обсуждалось заключение по теме "Разнообразие и инклюзивность в службах прокуратуры", а также проведены выборы в руководящие органы организации.
Представитель Государственной прокурорской службы Ирландии Раймонд Брискоу избран президентом Совета на следующий год.
