Председатель комитета: Во всех регионах Азербайджана наблюдаются случаи захвата пригодных для посева земель

Государственного комитета по земле и картографии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Во всех регионах Азербайджана наблюдаются случаи захвата пригодных для посева земель". Как сообщает Report, об этом сообщил в своем заявлении журналистам председательГариб Мамедов.

По его словам, во всех районах отмечается большое количество таких случаев. В этом году в связи с захватом пригодных для посева земель установлен штраф в размере около 6 тысяч манатов: "Даны поручения по выявлению пригодных для посева и резервных земель, в связи с этим подписаны распоряжения. С 2008 года в развитых странах наблюдается кризис продовольственной безопасности. Благодаря проводимой президентом политике, этот кризис миновал Азербайджан. Поэтому мы стараемся, чтобы пригодные для посева земли использовались только с этой целью. В каждом районе мы сталкиваемся с этой проблемой и затрудняемся назвать конкретное число".