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    Предотвращена попытка вывоза из Азербайджана российских рублей в крупном размере - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Проведен личный досмотр двух вызвавших подозрение граждан Азербайджана, направлявшихся в Российскую Федерацию через таможенный пост "Самур" Хачмазского таможенного управления. Как сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана, в результате проверки у каждого из них в кармане пиджака и в обуви были обнаружены завернутые в прозрачный полиэтиленовый пакет 1 млн 200 тыс. российских рублей.

    По факту ведется расследование. 

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