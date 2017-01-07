Предотвращена попытка вывоза из Азербайджана российских рублей в крупном размере - ФОТО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Проведен личный досмотр двух вызвавших подозрение граждан Азербайджана, направлявшихся в Российскую Федерацию через таможенный пост "Самур" Хачмазского таможенного управления. Как сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана, в результате проверки у каждого из них в кармане пиджака и в обуви были обнаружены завернутые в прозрачный полиэтиленовый пакет 1 млн 200 тыс. российских рублей.

По факту ведется расследование.