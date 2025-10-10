Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Происшествия
    • 10 октября, 2025
    • 10:22
    Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в Баку

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного провоза бриллиантов через государственную границу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

    В ходе досмотра ручной клади двух граждан Азербайджана, прибывших рейсом Дубай-Баку, в сумке для ноутбука одного из пассажиров были обнаружены скрытые от таможенного контроля и спрятанные в колонке (звукоусилителях) бриллианты в 120,49 карата, а в чемодане другого пассажира – сертификаты и целлофановые упаковки для бриллиантов.

    По факту ведется расследование.

