Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в Баку

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного провоза бриллиантов через государственную границу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В ходе досмотра ручной клади двух граждан Азербайджана, прибывших рейсом Дубай-Баку, в сумке для ноутбука одного из пассажиров были обнаружены скрытые от таможенного контроля и спрятанные в колонке (звукоусилителях) бриллианты в 120,49 карата, а в чемодане другого пассажира – сертификаты и целлофановые упаковки для бриллиантов.

По факту ведется расследование.