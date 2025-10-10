İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026

    Dubaydan Bakıya brilyant qaşların qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Energetika
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:48
    Dubaydan Bakıya brilyant qaşların qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi kompleks gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində brilyant qaşların qanunsuz şəkildə gömrük sərhədindən keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, Dubay-Bakı aviareysi ilə gələn iki vətəndaşın əl yüklərinə baxış keçirilib. Yoxlama zamanı sərnişinlərdən birinə məxsus notbuk çantasındakı səsgücləndiricilərin içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilmiş, ümumi ölçüsü 120,49 karat olan brilyant qaşlar, digər şəxsin çamadanından isə həmin qaşlar üçün sertifikatlar və sellofan paketlər aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    brilyant DGK Dövlət Gömrük Komitəsi
    Foto
    Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в Баку

    Son xəbərlər

    10:19

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:09

    Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:06

    Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıb

    Daxili siyasət
    10:02

    Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    10:00

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    10:00
    Foto
    Video

    Tikintisi davam edən sayca üçüncü RoPax tipli gəmi-bərədə yeniliklər tətbiq olunacaq

    İnfrastruktur
    09:57

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlib

    Xarici siyasət
    09:57

    Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülüb

    Digər ölkələr
    09:48
    Foto

    Dubaydan Bakıya brilyant qaşların qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti