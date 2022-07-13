Предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан около 53 кг наркотиков

Предотвращен ввоз около 53 кг наркотиков в Азербайджан.

Предотвращен ввоз около 53 кг наркотиков в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Отмечается, что за последние дни сотрудники ГПС обнаружили и сожгли 1200 кустов дикорастущей конопли, предотвратили контрабандный ввоз из Ирана 52 кг 880 гр наркотиков, 3240 психотропных таблеток и 42 кг 165 гр лекарственных препаратов.

Оперативные мероприятия были проведены в Ярдымлинском, Билясуварском, Зангиланском, Физулинском, Астаринском районах. Задержаны пятеро подозреваемых.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.