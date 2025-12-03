Пожар в ресторане в Баку потушен
Происшествия
- 03 декабря, 2025
- 23:13
В Хатаинском районе Баку в одном из ресторанов произошел пожар.
Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент был зафиксирован на улице Ф. Байрамова.
На место происшествия были направлены силы Государственной пожарной службы МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в ресторане было ликвидировано в короткие сроки.
В результате инцидента загорелись фритюрница, остатки масла вокруг нее и мотор воздушного фильтра на кухне ресторана.
Ресторан от пожара.
