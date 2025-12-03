Bakıda restoranda yanğın olub
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 22:44
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, F.Bayramov küçəsində restoranda yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi sayəsində restoranda baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Hadisə zamanı restoranın mətbəxində fri aparatı, ətrafındakı yağ qalıqları və havatəmizləyici qurğunun mühərriki yanıb.
Restoran yanğından mühafizə olunub.
