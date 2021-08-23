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Пожар в горном районе Лерика локализован

Пожар в горном районе Лерика локализован Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района, локализован
Происшествия
23 августа 2021 г. 18:56
Пожар в горном районе Лерика локализован

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района, локализован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В настоящее время силы Государственной противопожарной службы МЧС, войска гражданской обороны, специальная аварийно-спасательная служба, соответствующие силы Южного регионального центра, 1 вертолет авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей продолжают тушение пожара.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоLerikdə dağlıq ərazidə baş vermiş yanğın məhdudlaşdırılıb

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